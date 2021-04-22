Yatak odasındaki bez gardırop "uyuşturucu serası" çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatak odasındaki bez gardırop "uyuşturucu serası" çıktı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Yatak odasındaki bez gardırop "uyuşturucu serası" çıktı Adana'da bir eve yapılan baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı Gardırop serada 10 kök Hint keneviri, 312 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi ADANA - Adana'da polisin bir eve...

Yatak odasındaki bez gardırop "uyuşturucu serası" çıktı

Adana'da bir eve yapılan baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı

Gardırop serada 10 kök Hint keneviri, 312 gram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin bir eve yaptığı baskında yatak odasındaki bez gardırobun uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gültepe Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Eve baskın yapan polis şahısları bulamazken evde yaptığı aramada yatak odasında bez gardırop içinde uyuşturucu serası oluşturulduğunu tespit etti. Polis uyuşturucu serasından 10 kök Hint Keneviri ve 312 gram esrar ele geçirdi. Zanlıların serada zamanlayıcı, vantilatör, havalandırma fanı, led lamba ve ısı ölçer kullandığını belirledi. Evde ayrıca uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi de ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yatak odasındaki bez gardırop 'uyuşturucu serası' çıktı
Yatak odasındaki bez gardırop 'uyuşturucu serası' çıktı
Yatak odasındaki bez gardırop 'uyuşturucu serası' çıktı
Yatak odasındaki bez gardırop 'uyuşturucu serası' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yatak odasındaki bez gardırop "uyuşturucu serası" çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:24:11. #1.15#

title