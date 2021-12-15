YATAK ODASINDAKİ 250 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR - Haberler
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YATAK ODASINDAKİ 250 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da Şeref Özdemir'in evine giren hırsızlar yatak adasındaki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

ADIYAMAN'da Şeref Özdemir'in evine giren hırsızlar yatak adasındaki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

Siteler Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde oturan Şeref Özdemir, gece geç saatlerde ailesiyle birlikte gittiği akraba ziyaretinden döndüğünde evin kapısının açıldığını fark etti. İçeri giren Özdemir, yatak odasında sakladığı yaklaşık 250 bin liralık altınların çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YATAK ODASINDAKİ 250 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

YATAK ODASINDAKİ 250 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

YATAK ODASINDAKİ 250 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

Yastık altındaki 250 bin TL'lik altınları alıp kayıplara karıştılar

Yastık altındaki 250 bin TL'lik altınları alıp kayıplara karıştılar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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