Yatak Görüntüleri Çıkan Damat Adayı Birkan, Fuhuş Operasyonunda Yakalandı

Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan 'eskort' sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda aralarında Star TV'de izdivaç programına katılan damat adayı Birkan'ın da olduğu görüldü. Birkan'ın daha önce gelin adayı Sevgi ile yatak görüntüleri çıkmıştı.

BİRKAN 2 KADINA FUHUŞ YAPTIRIYORMUŞ

Gözaltına alınanlar arasında Star TV'de Zuhal Topal'un sunduğu evlilik programınadamat adayı olarak katıldıktan sonra ünlenen Birkan'ın da olduğu görüldü. Birkan'ın iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

SİTE ÜYELİKLERİNİ KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR

Örgütün kadınlara aylık bin ila 6 biN lira karşılığında sitelerden abonelik verdiği, üyelikleri 6 bin liraya "gold", bin liraya ise "silver" isimleri altında kategorilere ayırdığı belirlendi. Aylık ortalama 600 bin lira kazandığı tespit edilen örgütün banka hesabındaki yaklaşık 6,5 milyon liraya el konuldu. Şüphelilerden, örgüt lideri Mehmet A'nın eşi Yıldız A'nın (31) örgüte hesaplarını kullandırdığı, bir diğer kadın şüpheli Buket K'nin (31) ise kadınların boy, kilo ve saç rengi gibi özellikleri konusunda site ilanlarına metin hazırladığı belirtildi.