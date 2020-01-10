Yatağında ölü bulundu
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Yatağında ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Yavuz Ünverir, evinde ölü olarak bulundu.

10.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:04
Yatağında ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden alınamayan 63 yaşındaki Yavuz Ünverir, evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İkizçay Mahallesi 1066 Sokak Özsu Sitesi'nde oturan Yavuz Ünverir'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Polisin kapıyı açamaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Balkon kapısı kırılarak içeri girilen evde şahıs yatağında ölü olarak bulundu. Ünverir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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