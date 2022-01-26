Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (3)

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Turcen Sakallıoğlu (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),