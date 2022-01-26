Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (3) - Haberler
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Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (3)

Yatağında ölü bulunan Gamze'nin annesi: Gelinim ve annesinden şüpheleniyorum (3)

ANNE VE BABA TUTUKLANDIGamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Turcen Sakallıoğlu (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan ve  jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Turcen Sakallıoğlu (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Halil, Güncel, Haber

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