Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltında - Haberler
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Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltında

Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltında

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze'nin cesedi ölüm sebebinin kesin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri Gamze'nin babası M.H.S. ile annesi T.S.'yi gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltında

Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Çocuk, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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