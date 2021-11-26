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Yatağın altında kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'a takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yatağın altında kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'a takıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı evde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süreli yapılan istihbari çalışma sonucu, Yomra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait 2 ayrı evde 'Yatkın' adlı narkotik köpeği ile yapılan aramada yatağın altındaki kavanozlara saklanmış şekilde 371 gram uyuşturucu madde, 40 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı eve yapılan operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve F.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - TRABZON

Yatağın altında kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'a takıldı

Yatağın altında kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'a takıldı

Yatağın altında kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'a takıldı

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