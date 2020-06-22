Yatağımızı 7,5 yılda bir değiştiriyoruz Türkiye'nin yenilikçi yatak markası Yataş Bedding'in gerçekleştirdiği "Türkiye Uyku Araştırması", Türk insanının yatak ve yastık tercihlerini ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan her 4 kişiden 3'ü orta sertlikte yatağı ve orta yükseklikteki yastığı tercih ettiğini söyledi. "Türkiye Uyku Araştırması", yatak ve yastık kullanım tercihlerimizi de gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü klasik yaylı yatakta uyuduğunu belirtirken yüzde 14'ü visco yatak kullandığını belirtti. Ayrıca yüzde 74'lük bir kısım ise orta sertlikte yatağı tercih ettiğini söyledi. Yumuşak yatakta uyumayı tercih edenlerin oranı yüzde 18 olurken, sert yatağı seçenlerin oranı ise sadece yüzde 8'de kaldı.Her dört kişiden biri bel ve sırt ağrısı sorunlarının yataklarından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Orta sertlikte yastık tercih ediyoruz

Türkiye Uyku Araştırması, yatak değiştirme süremizin ise ortalama 7,5 yıl olduğunu ortaya çıkardı.

18-35 yaş arası yatağını 7 yıldan daha kısa sürede değiştirirken, orta yaş üstü kişilerin ise yatağını daha uzun süre kullandığı görüldü.Araştırmada en fazla orta yükseklik ve orta yumuşaklıkta yastık kullandığımız da ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 74'ü orta yükseklikte, yüzde 64'ü ise orta yumuşaklıkta yastığı tercih ettiğini söyledi. Malzeme türüne göre yastıklarda ise yüzde 39 ile elyaf ilk sırada yer aldı. Elyaf yastığı, yüzde 23 ile pamuk dolgulu, yüzde 19 ile yün dolgulu, yüzde 15 ile visko takip etti. Kuş tüyü yastık kullananların oranı ise sadece yüzde 4 ile sınırlı kaldı.

Kaynak: Bültenler