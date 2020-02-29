Yatağanlılar İdlib şehitleri için şehri bayraklarla donattı

29.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:04

SURİYE'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından Yatağan Belediyesi, tüm şehri bayraklarla donattı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejimin hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında Yatağan Belediyesi, şehrin bütün önemli noktalarına Türk bayrağı astı. Belediyenin yürüttüğü çalışmaya, ilçede yaşayan vatandaşlar da dükkan ve evlerine bayrak asarak destek verdi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, şehitlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şehitlerin ruhlarının şad olmasını diledi. Yaralılara acil şifalar dileyen Toksöz, "Şehit haberlerini alır almaz ortak değerimiz olan bayrağımızı şehrimizin her yerine asmaya başladık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar, bizlere uyarak evlerine ve dükkanlarına Türk bayrağı astılar. Amacımız, Yatağan'daki milli duygularımızı ortaya çıkarmaktır" dedi.

Kaynak: DHA