Yatağanlı öğrencilerden 100'üncü yıla 3 bin fotoğraf
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Yatağan, Yaşam

Yatağanlı öğrencilerden 100'üncü yıla 3 bin fotoğraf

23 Nisan'ın 100'üncü yılı sebebiyle Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan '100 Fotoğrafla 100. Yıl Projesi' kapsamında Yatağanlı öğrenciler 3 bine yakın fotoğraf çektirdi.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:54
Yatağanlı öğrencilerden 100'üncü yıla 3 bin fotoğraf

23 Nisan'ın 100'üncü yılı sebebiyle Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan '100 Fotoğrafla 100. Yıl Projesi' kapsamında Yatağanlı öğrenciler 3 bine yakın fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler, Korona virüs salgını dolayısıyla evde geçirdikleri günlerini en coşkulu şekilde 23 Nisan hazırlığı yaparak değerlendirmelerini amaçlayan proje ile evde bulunan süslemeler, yazdıkları 23 Nisan temalı şiirler, çizdikleri resimler ve Atatürk fotoğrafları ile süsleyerek 23 Nisan kutlama duvarı oluşturdular. Öğrenciler; geçen seneki 23 Nisan kostümlerini giyerek, ya da Atatürk baskılı kıyafetler giyerek hazırladıkları duvar önünde fotoğraf çektirerek en sevdikleri pozu verdiler ve aileleri fotoğraflarını çekerek öğretmenlerine gönderdi.

Öğretmenler aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan binlerce fotoğraf, müdürlüğün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Ardından titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu fotoğrafların arasından seçilen 100 adet fotoğraf baskıya hazır hale getirildi. Proje içeriğine göre söz konusu seçilen fotoğraflar albüm haline getirilerek 23 Nisan'ın 100. Yılına özel bir şekilde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hediye edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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