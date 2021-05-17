Yatağan yeni Devlet Hastanesine ulaşım hattı
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Yatağan yeni Devlet Hastanesine ulaşım hattı

Yatağan yeni Devlet Hastanesine ulaşım hattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın-Muğla karayolu üzerinde hizmete açılan yeni Yatağan Devlet Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni otobüs hattı oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın-Muğla karayolu üzerinde hizmete açılan yeni Yatağan Devlet Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni otobüs hattı oluşturdu.

Dün itibariyle hizmete başlayan Yatağan Otogar ve Yatağan Devlet Hastanesi hattına ek olarak Yatağan-Şehiriçi-Hacıyakası güzergahı da uzatılarak Devlet Hastanesine ulaşım sağlayacak.

Bunun yanı sıra sağlık çalışanları için İl genelinde ücretsiz taşıma hizmetini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni Yatağan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları içinde bu hizmeti sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının çalışma saatleri göz önüne alınarak belirlenen servisler, Yatağan Otogardan 06: 15, 07: 40 ve 17: 00 saatlerinde hareket ederken Hastaneden ise 07: 05, 08: 10, 17: 10 saatlerinde hareket ediyor.

Gidiş-Dönüş Güzergahları ise şu şekilde;

-Gidiş Güzergahı;

Yatağan Otogar - İnönü Bulvarı - Sadi Özcan Caddesi - Cumhuriyet Caddesi - Karaoğlanoğlu Caddesi - 220. Sokak - İnönü Bulvarı - Aydın Muğla Karayolu - Devlet Hastanesi,

-Dönüş Güzergahı;

Devlet Hastanesi - Kavaklıdere Kavşağı - Aydın Muğla Karayolu - Ahmet Toksöz Caddesi - Karaoğlanoğlu Caddesi - Cumhuriyet Caddesi - Sadi Özcan Caddesi - İnönü Bulvarı - Yatağan Otogar"

Vatandaşlar Yeni Devlet Hastanesine hizmet verecek Belediyemiz toplu taşıma araçlarının güncel sefer hareket saatlerine https://mugla.bel.tr/otobussefersaatleri linkinden ulaşılabilmektedir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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