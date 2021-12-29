Yatağan ve Menteşe'de 147 litre kaçak alkol yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatağan ve Menteşe'de 147 litre kaçak alkol yakalandı

Yatağan ve Menteşe'de 147 litre kaçak alkol yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni yıl öncesi kaçak alkol denetimlerini sıklaştırdı.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni yıl öncesi kaçak alkol denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma ekipleri tarafından Menteşe ilçesi Şeyh mahallesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın ikametinde sahte/kaçak alkol satışı yaptığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak A.Ö. isimli şüphelinin ikametinde yapılan adli aramada; sahte/kaçak 23 litre rakı, 13 litre viski, 10 litre etil alkol, 0,4 litre anason ele geçirildi.

Yatağan Yeşilbağcılar mahallesinde ise F.E. ve Hacıveliler mahallesinde M.B. isimli şahısların ikametlerinde alkollü içki imal ederek maddi kazanç elde etmek amacıyla satışını yaptıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak F.E. ve M.B. isimli şüphelilere ait 3 adres ve araçlarında yapılan adli aramada 80 litre el yapımı rakı, 0.3 litre anason, 0.5 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldılar. - MUĞLA

Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

Parktaki çilingir sofrasında kan aktı, şüphelinin yanındaki adamın sözleri pes dedirtti

 Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

 Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için intihar girişiminde bulundu, ikna edilen adamın silahı boş çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title