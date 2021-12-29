Yatağan ve Menteşe'de 147 litre kaçak alkol yakalandı

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni yıl öncesi kaçak alkol denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma ekipleri tarafından Menteşe ilçesi Şeyh mahallesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın ikametinde sahte/kaçak alkol satışı yaptığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak A.Ö. isimli şüphelinin ikametinde yapılan adli aramada; sahte/kaçak 23 litre rakı, 13 litre viski, 10 litre etil alkol, 0,4 litre anason ele geçirildi.

Yatağan Yeşilbağcılar mahallesinde ise F.E. ve Hacıveliler mahallesinde M.B. isimli şahısların ikametlerinde alkollü içki imal ederek maddi kazanç elde etmek amacıyla satışını yaptıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak F.E. ve M.B. isimli şüphelilere ait 3 adres ve araçlarında yapılan adli aramada 80 litre el yapımı rakı, 0.3 litre anason, 0.5 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldılar. - MUĞLA

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