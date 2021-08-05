Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 2021/400708 İhale Kayıt Numaralı Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi 05. 08.