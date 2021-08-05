Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi
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Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi

Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi
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Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 2021/400708 İhale Kayıt Numaralı Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi 05. 08.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 2021/400708 İhale Kayıt Numaralı Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi 05. 08. 2021 Perşembe günü saat 14: 00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Habermetre

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