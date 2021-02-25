Yatağan'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yatağan ilçesinde otobüsle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen şüpheli otogarda gözaltına alındı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Muğla'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin uyuşturucuyu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle getireceği bilgisi üzerine ekipler otobüsü ve şüpheliyi takibe aldı.

Takibe alınan M.U. Yatağan Otogarı'nda otobüsten indiği sırada yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç