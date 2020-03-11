Yatağan'da, telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama
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Yatağan, Güncel

Yatağan'da, telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:43
Yatağan'da, telefon dolandırıcılığına 7 tutuklama

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şebekenin yakalanmasına yönelik harekete geçti. Dün, şüphelilerin Dere Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler N.M. (43), H.D.S. (27), Y.M. (23), E.C.A. (19), B.A.D. (21), M.E.T.(16), M.S. (54), H.M. (55), R.M. (20) ve Ö.K.'yi (49) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda telefon, simkart, tablet, bilgisayar ve banka kartlarına el konuldu.

Şüphelilerin kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak, vatandaşları binlerce lira dolandırdığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. N.M. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D.S. ve Y.M. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, diğer 7 kişi ise tutuklandı.


Kaynak: DHA

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