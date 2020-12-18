Yatağan'da sahte alkol operasyonu
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Yatağan'da sahte alkol operasyonu

18.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:11
Yatağan'da sahte alkol operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde bandrolsüz sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 550 litre sahte alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde bandrolsüz sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 550 litre sahte alkol ele geçirildi. A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde A.Ö. isimli şahsın evinde bandrolsüz şarap üretimi yaptığı bilgisi alındı. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; jelikan bidonlar içerisinde 400 litre, şişelenmiş ve satışa hazır halde 150 litre olmak üzere toplam 550 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan çok sayıda şişe ve aparat ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak A.Ö. isimli şahsın gözaltına alınarak, adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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