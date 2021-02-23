Yatağan'da öğrencilere tablet hediye edildi

Muğla'da, Yatağan Belediyesince 80 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

Yatağan Belediyesince, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen 80 tablet bilgisayar, Yatağan Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, eğitime sağladığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'e teşekkür etti.

Sınırsız Eğitim Projesi ile Muğla'da binlerce çocuğa dokunduklarını ve Muğla'nın eğitimine ivme kazandırdıklarını belirten Töre, "3 ayakta yürüyen bu projeyle, tamamen eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımıza birebir dokunmak adına takip sistemi geliştirdik. Projenin birinci ayağında Eba TV olduğu için ilk olarak televizyon ihtiyacı olan 150 öğrencimize ulaştık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türk Telekom'la işbirliğine giderek birebir çalışmayla, internet altyapısı olmayan mahallelere ve evlere internet erişimi sağladıklarını anlatan Töre, projenin son ayağında ise tablet bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet dağıttıklarını ifade etti.

Hedeflerinin mutlu çocuklar, güçlü Türkiye olduğunu aktaran Töre, "Sizler ne kadar mutlu olursanız, bizler Türkiye olarak daha da güçlü oluruz. Siz bizim çocuklarımızsınız, her konuda biz Milli Eğitim camiası olarak sizlerin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Bizim her zaman kapımız, gönlümüz, yüreğimiz sizlere açıktır." diye konuştu.

Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte çocukların uzaktan eğitime erişmede herhangi bir zorluk yaşamaması için çalıştıklarını belirten Toksöz ise çocukların geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'e eğitime katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç