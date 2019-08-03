Yatağan'da kaza: 1 ölü 2 yaralı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölürken, iki kişi değişik yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi Büyükşehir Yatağan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Yatağan ilçesi Dipsiz mevkisinde meydana geldi. 48 AAD 243 plakalı araç Dipsiz mevkisinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler araç içinde sıkışan Selçuk Gökbel (56) ve Ramazan Uysal (69) isimli vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Kazada Ali Gürkan isimli vatandaşın yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralılar Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA