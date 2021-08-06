YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI
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YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Yatağan İlçesi Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda orman yangını çıktı.

MUĞLA'nın Yatağan İlçesi Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Aydın'ın Çine ilçesine sıçradı.

Yatağan'ın kırsa Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova mahallesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI
YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI
YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI
YATAĞAN'DA ÇIKAN YANGIN ÇİNE'YE SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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