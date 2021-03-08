Yatağan'da bakır kazan hırsızlığı
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Yatağan'da bakır kazan hırsızlığı

08.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Yatağan'da bakır kazan hırsızlığı

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesinde bakır kazan tamiratı ve kalaycılığı yapan E.Ö. isimli vatandaş, aracının yanında bulunan bakır kazanların kayıp olduğunu belirterek Turgut Jandarma karakol ekiplerine bilgi verdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi kırsal Katrancı Mahallesinde bakır kazan tamiratı ve kalaycılığı yapan E.Ö. isimli vatandaş, aracının yanında bulunan bakır kazanların kayıp olduğunu belirterek Turgut Jandarma karakol ekiplerine bilgi verdi.

Aracın yanında bulunan 2 adet bakır kazanın kaybolması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, 48 . 213 plakalı araçtan şüphelenilmiş ve aracın sorgusunda M.K. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildi. M.K. isimli şahıs ile yapılan mülakatta kazanları kendisinin çaldığını itiraf etmesi sonrası çalınan kazanlar E.Ö. isimli vatandaşa teslim edildi. Şüpheli M.K. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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