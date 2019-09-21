Yatağan'da araç yangını

Yatağan'da araç yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkış sebebi araştırılan araç yangınında araç kullanılmaz hale geldi.

21.09.2019 11:44
Yatağan'da araç yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkış sebebi araştırılan araç yangınında araç kullanılmaz hale geldi.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup amirliği ekipleri Yatağan Şerefler Mahallesinde yanmakta olan Fuat Kahvecioğlu'na ait 48 KR 019 plakalı araca müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araç yangını söndürülürken, aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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