Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı
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Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı

14.12.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:49
Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son üç ay içinde değişik suçlardan araması bulunan 55 kişi yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son üç ay içinde değişik suçlardan araması bulunan 55 kişi yakalandı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzurv e güven uygulamaları kapsamında sürdürülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yatağan Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen korona virüs salgını ile etkin mücadele kapsamsında alınan tedbirler denetlenirken, diğer taraftan da aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara da ağırlık veriliyor.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında son 3 ay içerisinde ifadeye yönelik aranan şahıslarla birlikte toplam 55 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahısların içerisinde 3 şahsın da 10 yıl üzerinde hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

Yatağan'da 3 ayda 55 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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