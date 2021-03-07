Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor

07.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:29
Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçirdiği hastalık sonucu yatağa mahkum olan 47 yaşındaki Fazıl İnan, dışarıya çıkıp gün yüzü görebilmek için akülü sandalye istiyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçirdiği hastalık sonucu yatağa mahkum olan 47 yaşındaki Fazıl İnan, dışarıya çıkıp gün yüzü görebilmek için akülü sandalye istiyor.

Irak'ın sıfır noktasındaki Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Fazıl İnan, yaklaşık 6 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonucu yatağa mahkum oldu. Eşi tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan İnan, dışarı çıkmak istediğini ancak eşinin kendisini çıkartamadığını belirterek, hayırseverlerden gezip dolaşması için akülü sandalye alınması ricasında bulundu.

Yaklaşık 6 yıldır tedavi gördüğünü belirten Fazıl İnan, eşinin yardımı ile hayata tutunduğunu söyleyerek, "Irak'ın sınır köyünde ikamet ediyorum. Yaklaşık 6 yıl önce domuz gribine yakalandım. Felçli duruma düştüm. Eşim bana bakıyor. Beni dışarı çıkartamadığı için gün yüzü görmüyorum. Ne olur bana bir akülü sandalye tedarik edilirse dışarıyı görme şansım olacak" dedi.

Kayalar köyü sakinleri ise, maddi durumu iyi olmayan İnan'ın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirttiler. Eşi tarafından bakılan İnan'ın ayağa kalkamadığı için dışarıya çıkamadığını söyleyen köylüler, kendisine misafirliğe gittiklerinde sürekli dışarı çıkmak için ağladığına şahit olduklarını ifade ettiler. Akülü sandalye temin edilmesi halinde İnan'ın köyün içini görebileceğini belirten vatandaşlar, duyarlı hayırsever vatandaşların kendisine yardımcı olmasını istediler. - HAKKARİ

Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatağa mahkum olan vatandaş dışarıya çıkabilmek için akülü sandalye istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:48:39. #1.14#
title