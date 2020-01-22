Yatağa mahkum olan eşine bebek gibi bakıyor

22.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:30

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Saadet Kuşman, geçirdiği trafik kazası sonrası kalp krizi geçirerek yatağa mahkum olan eşine 4 yıldır bebek gibi bakıyor. Eşi için kök hücre tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Kuşman, uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Cihan Kuşman (32) 4 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından şoka giren Kuşman, kalp krizi geçirerek beyin fonksiyonlarının çalışması durdu. 6 ay yoğun bakımda tedavi gören genç adam daha sonra yatağa mahkum oldu. 4 yıldır yatağa mahkum olan Kuşman'a eşi Saadet Kuşman (28) bebek gibi bakıyor. Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Kuşman, eşinin tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Kök hücre tedavisine uygun olan eşini pahalı bir yöntem olduğu için tedavi ettiremeyen kadın, uzanacak yardım elini bekliyor. Beyin fonksiyonlarını kullanamayan eşinin kendisini hissettiğini belirten Saadet Kuşman, "Eşim 2016'da bir kazanın ardından kalp krizi geçirdi. O günden beri yatağa mahkum oldu. 6 ay yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra doktor bana 'Eve götürüp bu şekilde bakacaksınız' dedi. Ben de 4 yıldır mücadele ediyorum. Beyin fonksiyonları çalışmıyor şu anda. Tepki veremiyor ama hissi, duyumu var. Beni duyuyor. Ben onunla konuştuğum zaman ağlıyor ve ben buna dayanamıyorum" dedi.

"BEN ARAŞTIRDIM KÖK HÜCRE TEDAVİSİ VAR"

Eşinin tedavisinin mümkün olduğunu ancak maddi sıkıntılar yüzünden yaptıramadığını ifade eden Kuşman, "Ben bunu araştırdım kök hücre tedavisi var. 4 yıldır tek başıma mücadele ediyorum. Tedavisi olduğu halde 4 yıldır eşim yatağa mahkum oldu. Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Bize el uzatsın, sesimizi duysun. Tek istediğim eşimin tedavi olması ve sağlığına kavuşması. Başka da hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

"DUYARLI İNSANLARDAN YARDIM İSTİYORUM"

Herkesten yardım eli beklediğini söyleyen Saadet Kuşman, "Merdiven siliyorum bir yandan. Eşime bakıyorum. İlaçları çok masraflı oluyor. Kremleri çok pahalı hepsinin parasını ben veriyorum. Devletimiz bir kısım şeylerini karşılıyor ama geri kalanları ben veriyorum. Yetemiyorum bazen, borç yapıyorum. Aldığım eczaneden borçla alıyorum. Elimden geleni de yapacağım ölene kadar vazgeçmeyeceğim. Ta ki eşim iyi olana kadar mücadele edeceğim. Tek istediğim eskisi gibi olmasa da oturabilsin bana yeter. Gitmediğim yer çalmadığım kapı kalmadı. Duyarlı insanlardan yardım istiyorum, el uzatmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA