Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası evinin bodrumunu gençlik merkezi gönüllüleriyle temizleyen Maviye Aksoy, yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak selden kurtardığını anlattı.

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası evinin bodrumunu gençlik merkezi gönüllüleriyle temizleyen Maviye Aksoy, yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak selden kurtardığını anlattı.

Selin en çok mağdur ettiği Zafer köyünde çalışmalar sürüyor. Evinin bodrumunu ve ardiyesini sel basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen 48 yaşındaki Maviye Aksoy, sel dehşetini İHA'ya anlattı.

Sel sırasında iki kızı ve yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak kurtardığını anlatan Aksoy. "Çok korkmuştum. Ölümle karşı karşıya geldim. Su az az gelmeye başladı. Hastam vardı onu çıkartmaya başladık. Zorla üst kata çıkartabildik. Sonra eşyaları kurtarmaya çalıştık. Sel suları yükseldi. Ardiyeler birbirine girdi. Abdest aldık, Kuran okumaya başladık. Dua ettik. Evde yatağa bağımlı kayınvalidem, iki kızım vardı. Eşim ve oğlum Bartın'daydı. Eşime ulaştım. Canımıza bir şey olup olmadığını sordu. Bende bizde herhangi bir şey olmadığını söyleyince eşyalara olan zararın önemli olmadığını söyledi. Gençlik Merkezinden gençler geldi. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı