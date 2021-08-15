Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı

Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası evinin bodrumunu gençlik merkezi gönüllüleriyle temizleyen Maviye Aksoy, yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak selden kurtardığını anlattı.

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası evinin bodrumunu gençlik merkezi gönüllüleriyle temizleyen Maviye Aksoy, yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak selden kurtardığını anlattı.

Selin en çok mağdur ettiği Zafer köyünde çalışmalar sürüyor. Evinin bodrumunu ve ardiyesini sel basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen 48 yaşındaki Maviye Aksoy, sel dehşetini İHA'ya anlattı.

Sel sırasında iki kızı ve yatağa bağımlı kayınvalidesini üst kata taşıyarak kurtardığını anlatan Aksoy. "Çok korkmuştum. Ölümle karşı karşıya geldim. Su az az gelmeye başladı. Hastam vardı onu çıkartmaya başladık. Zorla üst kata çıkartabildik. Sonra eşyaları kurtarmaya çalıştık. Sel suları yükseldi. Ardiyeler birbirine girdi. Abdest aldık, Kuran okumaya başladık. Dua ettik. Evde yatağa bağımlı kayınvalidem, iki kızım vardı. Eşim ve oğlum Bartın'daydı. Eşime ulaştım. Canımıza bir şey olup olmadığını sordu. Bende bizde herhangi bir şey olmadığını söyleyince eşyalara olan zararın önemli olmadığını söyledi. Gençlik Merkezinden gençler geldi. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. - BARTIN

Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yatağa bağımlı kayınvalidesini selden üst kata taşıyarak kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:24:10. #1.16#

title