Yatağa bağımlı gence belediyeden yardım eli
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Yatağa bağımlı gence belediyeden yardım eli

Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 31 yaşındaki gence belediyeden yardım eli uzandı.

Yatağa bağımlı gence belediyeden yardım eli
14.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:24

Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 31 yaşındaki gence belediyeden yardım eli uzandı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği motor kazası nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Hüseyin Beyazçiçek'i Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Yatağa bağımlı olan Beyazçiçek'e özel yatak hediye eden Başkan Kocaispir, ilçede yaşayan engelli bireylere, yaşlılara, hastalara, ihtiyaç sahibi ailelere her zaman destek olduklarını kaydetti.

Hüseyin Beyazçiçek de yatağa bağımlı olarak yaşamanın vücudunda birçok sıkıntı yarattığını, kendisine hediye edilen yatakla bu sorunlarından kurutulacağını belirterek, Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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