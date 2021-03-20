Yatabare gol sayısını 8'e çıkarttı
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Yatabare gol sayısını 8'e çıkarttı

20.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:43
Yatabare gol sayısını 8'e çıkarttı

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mustapha Yatabare, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mustapha Yatabare, Göztepe maçında attığı gollerle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan ve 5-3 rakibini yenen DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 23 ve 55. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkarttı.

Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra takım arkadaşları ile büyük sevinç yaşadı. Golcü oyuncu maçın 68. dakikasında yerini Arouna Kone'ye bıraktı.

Mustapha Yatabare ayrıca Sivasspor forması altında bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı. - SİVAS

Yatabare gol sayısını 8'e çıkarttı
Yatabare gol sayısını 8'e çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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