Haberler » Spor » Yatabare bu sezonki 10. golünü attı - Spor

Yatabare bu sezonki 10. golünü attı

Süper Lig'in 42 puanla lideri Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

09.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:45
Yatabare bu sezonki 10. golünü attı

Süper Lig'in 42 puanla lideri 'un tecrübeli oyuncusu , Medipol maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşan DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında Yatabare, Paul Papp'ın asistiyle meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yatabare ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler