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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

AA, Sabri Kesen - Spor
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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın üçüncü ayak mücadelesinde sağanağa rağmen iki yarış yapıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın üçüncü ayak mücadelesinde sağanağa rağmen iki yarış yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez Marmaris Körfezi'nde düzenlediği Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'den ve Rusya'dan 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre körfezde uygun rüzgar için bekledi. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından antrenman turları atıldı.

Koy içinde gerçekleştirilen ilk gün yarışlarında sağanağa rağmen iki yarış yapıldı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, yarışların son derece güzel geçtiğini söyledi.

Trofenin üçüncü ayağı, yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

AA / Sabri Kesen - Spor

Marmaris, Türkiye, Rusya, Muğla, Spor, Haberler

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