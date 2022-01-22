Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ilk ayağı sağanak ve rüzgar yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 13. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, uzun süre körfezde uygun rüzgar için bekledi. Hakem heyeti sağanak ve rüzgar yetersizliği nedeniyle yatları Netsel Marina'ya gönderdi.

MİYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, kış trofesini 13. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Rusya'dan 4, İngiltere'den bir ekibin yarışlara katıldığını belirten Öznur, "Denize çıktık ancak yağmur ve rüzgarsızlık nedeniyle yarış olamadı. Epey süre bekledik ve hakem heyeti kararıyla karaya çıktık. Bugün iki yarış planlamıştık, olmadı. Yarın eğer uygun olursa bugünkü yarışlarımızı da yapacağız." dedi.

Trofenin ilk ayağı yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.