Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

12.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:06

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 12. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katıldı.

6 ayaktan oluşan yarışlar, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Birinci ayak yarışlarına tamamı engellilerden oluşan bir takım da katıldı.

İlk gün yarışlarında iki yarış gerçekleşirken son günde rüzgar yetersizliği nedeniyle planlanan son yarış yapılamadı. Yarış hakem heyeti ve yelkenciler uzun süre yarış için uygun rüzgar bekledi. Saatler sonra uygun rüzgar çıkmayınca planlanan üçüncü yarış iptal edildi.

Marmaris körfezi boyunca yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezdeki izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yarışları izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının tamamlandığını söyledi.

İkinci gün yarışlarında bekledikleri rüzgarı bulamadıklarını belirten Tekdağ, ilk iki yarış sonucuna göre birinci ayak yarışlarının sıralamasının belli olacağını kaydetti.

Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından ay sonunda gerçekleştirilecek 2. ayak yarışlarının ilk gününde açıklanacağı bildirildi.

Kış trofesi 2. ayak yarışları 25-26 Ocak'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA