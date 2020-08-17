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Yat yarışları: HDI Loryma Cup (2)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

17.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:11

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarış Marmaris Körfezi'nde başlayıp 5 gün sonra aynı yerde bitecek. Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Letonya ve Hollanda'dan 12 yat ile yaklaşık 100 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde tekneyle açılan yarış komitesi, parkuru belirleyen dubaları denize yerleştirdi. Bu düzenlemenin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu önlem ve tedbirin üst düzeyde alındığı görüldü. Kupada, bugün başlayacak ilk yarış Marmaris Körfezi'nde başlayıp Çiftlik Koyu'nda sona erecek.

İkinci gün Çiftlik Koyu'ndan başlayacak yarış, Söğüt Mahallesi Koyu'nda bitecek.

Üçüncü gün ise Söğüt'ten başlayacak olan yarış, Uzunca Ada-Datça, Çatal Adaları-Kalkan ve Peksimet Adası'ndan oluşan 200 millik uzun ve zorlu parkurda devam ettikten sonra Marmaris'te sona erecek.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak yaptıkları yarışı pandemiden dolayı ağustos ayında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi kurallarını sıkı bir şekilde uygulayarak yarışın startını verdiklerini belirten Kesgin, "Yeni normalleşme sürecinde Güney'de yapılan ilk yat yarışı. 12 yat yarışıyor. Yarış 5 gün sürecek. Son ayağı oldukça uzun bir rota olacak. 200 millik bir rota. Bu da bu bölgede ilk defa uzun olarak uygulanıyor. Hava çok güzel esiyor. Bu 5 gün içinde de güzel esip yarışlarımızı tamamlarız." şeklinde konuştu.

Loryma Cup Yat Yarışları 21 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yat yarışları: HDI Loryma Cup (2)

Kaynak: AA

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