Yat yarışları: HDI Loryma Cup
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Yat yarışları: HDI Loryma Cup

Yat yarışları: HDI Loryma Cup
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen organizasyona, Türkiye ile Rusya'dan 14 yat ile yaklaşık 130 yelkenci katıldı.

Organizasyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üst düzey önlemler alındı.

Marmaris Körfezi'nden başlayan yarışlar, Kumlubük Koyu, Çiftlik Koyu, Datça, Palamutbükü Koyu ve Turunç Mahallesi açıklarında gerçekleştirildi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların yelkencilere ve yelkenseverlere heyecan verdiğini belirterek, birkaç gün denizlere renk getirdiklerini dile getirdi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-1: 1. Courrier Du Coeur-Coral Clup (Andrey Arbuzov), 2. Team Linea Rossa (Onur Tok), 3. Yarısatı (Ahmet Murat Tan)

IRC-2: 1. VMG Velken (Doğukan Demir), 2. looping (Yury Shuvalov), 3. Marmarisa (Galina Leonova)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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