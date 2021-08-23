HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
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HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp 5 gün sonra start aldığı noktada bitecek.

Yarışa Türkiye ile Rusya'dan 14 yat ile yaklaşık 130 yelkenci katılıyor.

Sabah saatlerinde tekneyle açılan yarış komitesi, parkuru belirleyen dubaları denize yerleştirdi. Bu düzenlemenin ardından Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar, körfeze çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu önlem ve tedbirin üst düzeyde alındığı ilk yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp Kumlubük Koyu'nda sona erdi.

İkinci gün Çiftlik Koyu'ndan başlayacak yarış, Datça'da bitecek.

Üçüncü ve dördüncü gün kupanın en zorlu ve uzun rotası olan Datça'dan başlayacak 160 millik yarış, Marmaris'te sonlanacak.

Beşinci günde 160 millik Datça-Marmaris etabında rüzgar az olursa Marmaris Körfezi koy içinde bir yarış daha yapılacak.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışları salgından dolayı mayıs ayında yapamadıklarını, bu nedenle ağustosta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgın kurallarına göre düzenlenen yarışın ilk gününde uygun bir rüzgarla yarışı tamamladıklarını belirten Öznur, "HDI Loryma Cup süresince yelkenciler bir yandan heyecanlı yarışlarda boy gösterirken, diğer yandan denizin ve doğanın keyfini sürecekler." şeklinde konuştu.

Loryma Cup Yat Yarışları, 27 Ağustos Cuma günü sona erecek.

HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı
HDI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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