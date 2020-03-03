: Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

03.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:46

Silivri açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Silivri açıklarında yanarak batan lüks yatta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden iki kişinin Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen olduğu öğrenildi. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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