Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
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Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Silivri açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

03.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:33
Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

açıklarında yanarak batan yatta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.


Silivri açıklarında yanarak batan lüks yatta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden iki kişinin Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen olduğu öğrenildi. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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