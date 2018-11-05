Yat Turuna Katılan Kosovalı Turist Denizde Boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kosovalı turist denizde boğuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kosovalı turist denizde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, tatil için Alanya ilçesine gelen Kosovalı Gjevdet Brahaj (53) katıldığı yat turunda denize girdi.
Bir süre sonra denizde hareketsiz kaldığı görülen Brahaj yata çıkartıldı.
Brahaj,112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Brahaj'ın cenazesinin uçakla Kosova'ya gönderileceği öğrenildi.