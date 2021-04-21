Yastık yorganla gelen şampiyonluk
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Yastık yorganla gelen şampiyonluk

Yastık yorganla gelen şampiyonluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs nedeniyle evde kendi imkanları ile yastıkları rakip yorganları minder yapan Kozan Halk Eğitim Merkezi Bayan Güreş Takımı sporcuları Hatice Nur Sarı kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken Tülin Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu.

Korona virüs nedeniyle evde kendi imkanları ile yastıkları rakip yorganları minder yapan Kozan Halk Eğitim Merkezi Bayan Güreş Takımı sporcuları Hatice Nur Sarı kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken Tülin Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu.

Korona virüs kısıtlamalarında antrenmanlarına evlerinde antrenörleri ile yastık yorgan, lastik ile sıkı bir tempoda çalışan bayan güreşçiler 18 - 20 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da yapılan 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerine katılarak 69 kilogramdaki üst yaş grubu ile mücadele ederek Türkiye şampiyonluğu ile ilçeye döndüler.

Antrenör Tuğba Yılmaz zor zamanlar geçirerek bütün takım sporcularının azimle çalıştığını ifade ederek, sporcularının başarısı ile bir kez daha gururlandıklarını ifade etti.

4 kez Türkiye Şampiyonluğu olan ve bir çok madalya ile ilçenin gururu olan Türkiye Şampiyonu Hatice Nur Sarı (15) "Türkiye şampiyonu oldum. Çok zorlu bir süreçti. Evde hocalarımızın desteği ve takibi ile yastık yorgan ile evde antrenmanlarımızı yaptık. Birinciliği yastık yorgana borçluyum. Birçok Türkiye derecem var. Daha çok destek olursa Avrupa ve dünyada da derece alacağıma inanıyorum. Rakiplerim çok güçlüydü. 6 yıldır şampiyon olan bir rakibim ve takviyeleri yüksek ve güçlüydü. Oraya çıkarken kazanacağım diyerek çıktım ve başardım" dedi.

Kadından güreşçi olmaz diyenlere inat şampiyon olduğunu altını çizen Sarı, "Kadından güreşçi olmaz diyorlar sen naziksin, kibarsın diyorlar erkek sporu o mayoyu giyemezsin dediler. Evimin işini de yapıyorum, okuyorum da, şampiyon da oluyorum. Bayan güreşine Kozan'da destek verilmediğini düşüyorum. Kozan'da buna destek verilirse bir çok Avrupa şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Antrenörlerimiz Tuğba Yılmaz ve Erol Dağlı 'ya bizlere destek olanlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye 3.sü olan Tülin Öztürk (17) ise "Kendimden yaşça büyük kategoride doktor raporu ile katıldım ve Türkiye 3.sü oldum. Bana yapamazsın diyen çok oldu. İlk başlarda koşamadım bıkmadım. Kondisyonum yükseldi ve başarı geldi. Benim hayallerim inşallah Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlarda derece elde etmek. Beni en çok üzer bizlerin güreşçi olamayacağını düşünmeleri. Bizde başarabiliriz. Burada Yasemin Adar örneğimiz var. İnşallah bizde onun gibi olacağız" şeklinde konuştu. - ADANA

Yastık yorganla gelen şampiyonluk
Yastık yorganla gelen şampiyonluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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