Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı

Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı
08.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:32

Samsun'da bir eve pencereden girerek yastık içine gizlenmiş olan 5 bin lira parayı çaldığı iddia edilen Irak uyruklu genç gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve pencereden girerek yastık içine gizlenmiş olan 5 bin lira parayı çaldığı iddia edilen Irak uyruklu genç gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. sahur yapmak için diğer evine gitti. Bu sırada evine penceresinden giren hırsızlar yatak odasındaki gardıropta bulunan yastık içine gizlenmiş 5 bin lira parayı çaldı. Sabah eve dönünce yatak odasındaki eşyaların dağınık halde olduğunu gören A.P. yaptığı kontrolde paranın çalındığını fark edince olayı polise haber verdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayına Irak uyruklu A.A.K.K.'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan A.A.K.K., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A.K.K. güvenlik kamerasındaki hırsızın kendisine benzediğini ancak diğer ikinci hırsızın sadece adını bildiğini söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.A.K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Haber
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Yola bir anda yüzüstü düştü, herkes şoke oldu: Yardımına Astsubay koştu Haber
Yola bir anda yüzüstü düştü, herkes şoke oldu: Yardımına Astsubay koştu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu Haber
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak...
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:48:36. #1.15#
title