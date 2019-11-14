Yastığınız saç bakımınızı etkiliyor

14.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:35

Mevsim değişikliklerinden etkilenen saçlar özellikle sonbahar aylarında canlılığını kaybediyor. Yaz mevsimi sonrasında güneşten kuruyan saçlar dökülüyor, şekil almıyor ve kepeklenme gibi sorunlar yaşanabiliyor.

QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, yastık seçimi, şampuan tercihi, kalorifer etkisi, su tüketimi ve bakım maskelerinin saç sağlığını etkilediğini belirterek, "Sonbaharın gelmesiyle evlerde kalorifer kullanımlarına başlandı. Havanın kurumasıyla hem cildiniz hem de saçlarınız da etkilenmeye başlıyor. Ev içerisindeki kuruyan havayı önlemek için uygun gördüğünüz hava nemlendirici cihaz kullanabilir ya da uyumadan önce kalorifer üzerine bir kase sıcak su koyabilirsiniz. Pratik ve doğal bir çözüm olan sıcak su, buharlaşarak oda içerisinde nemi arttırarak saçlarınızın ve cildinizin nem kaybını önleyecektir" dedi.

'Yastığınız saçınızı kurutmasın' diyen Jahoui, "Uyuduğumuz zaman genelde hareket ediyor, saçlarımız da yastık kılıfıyla tüm gece boyunca temas ediyor. Pamuklu kumaşlar ne kadar sağlıklı olsa da nem ve ter emici özelliği ile saçların nemini alıp kurutacaktır. Saten yastık kılıfı tercih edebilir ya da saten bir eşarp ya da bone ile saçlarınızı sararak nem dengesini koruma altına alabilirsiniz" dedi.

KÖPÜRMEYEN ŞAMPUAN VE BAKIM KREMLERİNİ TERCİH EDİN

Jahoui, "SLS ve SLES formüller içeren şampuanlar bol köpürmesinin yanı sıra saçınızın nemini alarak kutu ve mat görünmesine sebep olur. İçeriğinde silikon olan şampuanlar her saç telini sararak nefes almasını engellerken yanıltıcı bir parlama verecektir. Şampuan seçimlerinizde paraben, silikon, tuz, parafin ve benzer maddeleri içeren ürünler yerine doğal ve organik içerikli şampuanları tercih etmeye dikkat edin' dedi. Özellikle mevsim değişikliklerinde SLS ve SLES, parafin ve mineral yağları içeren kremler saçlarınızı matlaşan ve dipleri yağlanan bir görünüme kavuşturabilir bu sebeple hindistan cevizi ve argan yağı gibi doğal yağları içeren saç kremleri saçınıza yumuşaklık vererek besleyecektir. Doğal yağlar ve malzemeler ile hazırlayabileceğiniz maskeler saçınıza ekstra bakım sağlayacaktır diyerek kısa maske tarifini paylaştı: Hindistan cevizi ile saçınızı haftada bir kere yağlayın ve plastik bonede iki saat beklettikten sonra yıkayın, saçlarınız daha bakımlı ve canlı görünecektir" dedi.

Sanaa Jahoui, "Soğuk havalarda sıcak bir banyo yapmak çok cazip olabilir ama suyun sıcaklığı çok yüksek olunca hem saçın suyunu buharlaştırarak nemini kaybettiriyor hem de saçların elektriklenmesine sebep oluyor diyerek saç tellerini koruyan asit ve lipitleri eriterek saç korumasını zayıf bırakıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA