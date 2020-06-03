Yastığın içinden uyuşturucu çıktı
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Yastığın içinden uyuşturucu çıktı

Yastığın içinden uyuşturucu çıktı Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üç aylık takibin ardından yapılan operasyonda yastığın içerisine gizlenen 311,5 gram esrar, tabanca, av tüfeği ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen kitap ele geçirildi.

03.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:42

Yastığın içinden uyuşturucu çıktı

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üç aylık takibin ardından yapılan operasyonda yastığın içerisine gizlenen 311,5 gram esrar, tabanca, av tüfeği ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanmak, bulundurmak suçlarından M.M, Y.S, M.Ö ve S.S isimli şahıslara yönelik yapılan üç aylık takip neticesinde şahısların uyuşturucu maddeyi İstanbul bağlantılı olarak temin ettikleri tespit edildi.

Alınan mahkeme kararının ardından şüphelilerin ev, işyerlerine ve araçlarına yönelik toplamda 9 adres ve 3 araçta eş zamanlı operasyon yapıldı. Üç aylık takip sonucu değişik zamanlarda yapılan aramalarda yastığın içerisine zulalanmış 311,5 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen kitap ele geçirildi.

Şüphelilerden Y.S, M.Ö ve S.S Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.M. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yastığın içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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