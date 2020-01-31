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Yassine Meriah Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı kadrosuna kattı.

31.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:59
Yassine Meriah Kasımpaşa'da

, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı kadrosuna kattı.


Transferin son gününde Kasımpaşa, Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah'ı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen Meriah, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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