Yassine Bounou'nun Muhteşem Copa del Rey Sevinci
04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20
Sevilla'nın file bekçisi Yassine Bounou, 2020-21 sezonu Copa del Rey turnuvasında çıktığı altı maçın tamamında kalesini gole kapattı. Yassine Bounou'nun muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Sevilla'nın file bekçisi Yassine Bounou, 2020-21 sezonu Copa del Rey turnuvasında çıktığı altı maçın tamamında kalesini gole kapattı. Yassine Bounou'nun muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout