Yassine Bounou'nun Muhteşem Copa del Rey Sevinci
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Yassine Bounou'nun Muhteşem Copa del Rey Sevinci

04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20

Sevilla'nın file bekçisi Yassine Bounou, 2020-21 sezonu Copa del Rey turnuvasında çıktığı altı maçın tamamında kalesini gole kapattı. Yassine Bounou'nun muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Sevilla'nın file bekçisi Yassine Bounou, 2020-21 sezonu Copa del Rey turnuvasında çıktığı altı maçın tamamında kalesini gole kapattı. Yassine Bounou'nun muhteşem performansına Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Yassine Bounou'nun Muhteşem Copa del Rey Sevinci

Kaynak: Dugout

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