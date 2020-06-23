Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM Genel Kurulunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM Genel Kurulunda

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM Genel Kurulunda
23.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:18

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Yassıada'da 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yassıada mahkemelerini kuranlar demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını öngören Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin birinci maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihini sekteye uğratan, darbelerin ve muhtıraların başlamasına sebep olan hain bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbe ve muhtıralar, 27 Mayıs'tan sonra 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, kumpas davaları ve 15 Temmuzla devam etmiştir. En büyük travma ise 12 Eylül'de yaşanmıştır." dedi.

Teklifte sadece 27 Mayıs mağdurlarının olması ve diğer darbe ile muhtıraların mağdurlarının olmamasının anlaşılır gibi olmadığını savunan Bahşi, "12 Mart, 28 Şubat, 27 Nisan, Kumpas ve 15 Temmuz; bu tarihler size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Özellikle 12 Eylül'de yaşanan haksız tutuklamalar, işkenceler, işkencede ölenler, idam edilmeden önce suçsuzluğu ortaya çıkmasına rağmen darbeci generalin talimatıyla yine de idam edilen gençler, yaşı büyütülerek idam edilen çocuklar, Mamaklar, Ulucanlar, daha niceleri sizler için bir şey ifade etmiyor mu?" diye konuştu.

"Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi ve demokrasi tarihinin aynı zamanda darbeler tarihi olduğunu ifade ederek, "Hukuk dışı müdahaleler ülkemizin on yıllarını çalmış; hukuk, huzur, barış ve güvenlik bakımından ağır hasarlar bırakmıştır. Millet iradesini yok sayarak milli egemenliğe, demokrasiye hukuk dışı müdahaleler, esasen cumhuriyetimizin yegane dayanağı olan milleti yok saymak anlamı taşımaktadır." dedi.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Yassıada'da 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yassıada mahkemelerini kuranlar demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlar. Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve Yassıada yargılamaları olarak bilinen hukuk garabetiyle ne yazık ki Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişlerdir. Açıktır ki bu yapılanlar, yalnızca bu 3 devlet adamına ve ailelerine değil, onları seçen milletin bizatihi kendisine yönelik bir zulüm olarak tecelli etmiştir."

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen Yassıada yargılamaları ve akabinde gerçekleşen idamların, neden oldukları bireysel mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal ve siyasi hafızada tamiri zor yaralar açtığını dile getiren Akçay, "Millet, hafızası olan toplumdur. 27 Mayıs 1960 darbesi milli hafızamızda yaralar açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise kanun teklifini önemli bulduklarını ancak eksik olduğunu savunarak, "Sadece bir dönemin ya da bir kesimin mağduriyetlerinin gündeme getirilmesini eksik buluyoruz." ifadesini kullandı.

"27 Mayıs darbesi Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüktür"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, uzun zamandan sonra Mecliste münakaşasız, gürültüsüz, tartışmasız, oy birliği ile bir kanun teklifini görüştüklerini söyledi.

27 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara günü olduğunu ve bunu teklifin komisyon görüşmelerinde de söylediğini anımsatan Altay, "27 Mayıs darbelerin anasıdır demiştim. 27 Mayıs olmayaydı 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz olmazdı dedim. Bunları inanarak söyledim." dedi.

Türkiye'nin Meclis'in inisiyatifiyle bu ayıptan kurtulduğunu belirten Altay, geçmişte de bu ayıptan kurtulma girişimlerinin olduğunu, o dönemde de CHP ve Adalet Partisi'nin kimi yöneticilerinin bu konuda mutabakatının sağlandığını ancak belli bir defansif refleksin bu cesur girişimin önüne geçtiğini kaydetti.

Altay, "27 Mayıs darbesi, Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Biz böyle bakıyoruz. Unutulmamalıdır ki bütün darbeler dış kaynaklı bir siyasi projedir. Dış kaynaklı siyasi proje olmayan bir darbe yoktur, olabilemez." diye konuştu.

12 Eylül'de kendisinin çok bedel ödediğini, psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldığını aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Eminim bu parlamentoda en az 100-150 arkadaşımız 12 Eylül'ün fiili bedelini ödemiştir. Ben hem psikolojik hem fiziki işkence gördüm. Güvenlik soruşturması nedeniyle de 5 yıl işsiz kaldım. Beni öğretmen yapmadılar. Ben, 12 Eylül'de bu bayrağı, milleti ve vatanı ne kadar seviyorsam şimdi de ancak o kadar seviyorum. Ne bir eksik ne bir fazla."

Altay, 27 Mayıs 1960 ile hesaplaşırken 12 Eylül ile hesaplaşmamanın doğru olmadığını ifade etti.

"Yassıada, hukukun bütün temel ilkelerinin yok sayıldığı bir kavramdır"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bugünün Meclis açısından çok tarihi bir gün olduğunu, bugünün aynı zamanda demokrasi ve milli irade açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Yassıada yargılamaları sürecinde yaşananları anlatan Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargılamadan önce gözaltı safahatında da rahmetli içişleri bakanını pencereden atarak öldürüyorlar ve 'intihar etti' diyorlar. Yargılama safahatında da aleyhe tanıklık serbest, lehe tanıklık yasak ve aleyhe gelen bir sürü insanlar, oradan vapurlarla getirilenler, her gün sanıkları yuhalayanlar, onların verdiği acı, ızdırap ve üzüntüyle duruşma salonunda Sağlık Bakanı Doktor Lütfi Kırdar kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Bu da tarihin çok acı ve çok elem verici olaylarından birisi. İstanbul Emniyet Müdürü, Konya Valisi, milletvekillerimiz, o tarihte Afyonkarahisar Milletvekilimiz Gazi Yiğitbaşı dahil birçok insan ya öldürülüyor ya da 'kalp krizi geçirdi' diyerek vefat kayıtları düşülüyor. İşte bugün biz, yüce Meclis, bütün milletvekilleri şunu söylüyoruz: Ey darbeciler, 60 yıl da geçse 100 yıl da geçse sizi yok sayıyoruz, sizi kabul etmiyoruz, sizin yargılamalarınızı da kabul etmiyoruz. Bugün, bu açıdan çok önemli bu kanun. Bundan sonra darbeyi düşüneceklere, darbe heveslilerine her zaman Yüce Meclis dimdik ayakta duracak, hesap soracak ve 'tarih ne kadar geçerse geçsin sizi asla kabul etmiyoruz' diyecek."

Muhalefet milletvekillerinin 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinin dikkate alınamasına yönelik eleştirilerini anımsatan Özkaya, "Hiç şüphesiz ki yargılamaların içinde haksızlık, yanlışlık, usul hataları olabilir. Bunlar her zaman, her dönemde yaşanan bir husustur ancak Yassıada, hukukun bütün temel ilkelerinin yok sayıldığı bir kavramdır. Mahkeme, fiilden sonra kurulmuştur. Yargılama hukuku komple değiştirilmiştir. Temyizi kaldırılmıştır ve hakimler silah dipçikleri altında bir karar vermiştir. Buna yargılama denilemez, bu bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

Teklifin, maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin Haber
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı Haber
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Hülya Avşar Ozan Açıktan Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM Genel Kurulunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 23:37:40. #1.14#
title