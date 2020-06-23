Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif TBMM Genel Kurulunda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Yassıada'da 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yassıada mahkemelerini kuranlar demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını öngören Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin birinci maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 27 Mayıs'ın Türkiye'nin demokrasi tarihini sekteye uğratan, darbelerin ve muhtıraların başlamasına sebep olan hain bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbe ve muhtıralar, 27 Mayıs'tan sonra 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, kumpas davaları ve 15 Temmuzla devam etmiştir. En büyük travma ise 12 Eylül'de yaşanmıştır." dedi.

Teklifte sadece 27 Mayıs mağdurlarının olması ve diğer darbe ile muhtıraların mağdurlarının olmamasının anlaşılır gibi olmadığını savunan Bahşi, "12 Mart, 28 Şubat, 27 Nisan, Kumpas ve 15 Temmuz; bu tarihler size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Özellikle 12 Eylül'de yaşanan haksız tutuklamalar, işkenceler, işkencede ölenler, idam edilmeden önce suçsuzluğu ortaya çıkmasına rağmen darbeci generalin talimatıyla yine de idam edilen gençler, yaşı büyütülerek idam edilen çocuklar, Mamaklar, Ulucanlar, daha niceleri sizler için bir şey ifade etmiyor mu?" diye konuştu.

"Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi ve demokrasi tarihinin aynı zamanda darbeler tarihi olduğunu ifade ederek, "Hukuk dışı müdahaleler ülkemizin on yıllarını çalmış; hukuk, huzur, barış ve güvenlik bakımından ağır hasarlar bırakmıştır. Millet iradesini yok sayarak milli egemenliğe, demokrasiye hukuk dışı müdahaleler, esasen cumhuriyetimizin yegane dayanağı olan milleti yok saymak anlamı taşımaktadır." dedi.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Mayıs yargılamaları milli hafızalara kazınmış, hukuk kisvesiyle Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Yassıada'da 1950-1960 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yassıada mahkemelerini kuranlar demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlar. Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve Yassıada yargılamaları olarak bilinen hukuk garabetiyle ne yazık ki Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişlerdir. Açıktır ki bu yapılanlar, yalnızca bu 3 devlet adamına ve ailelerine değil, onları seçen milletin bizatihi kendisine yönelik bir zulüm olarak tecelli etmiştir."

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen Yassıada yargılamaları ve akabinde gerçekleşen idamların, neden oldukları bireysel mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal ve siyasi hafızada tamiri zor yaralar açtığını dile getiren Akçay, "Millet, hafızası olan toplumdur. 27 Mayıs 1960 darbesi milli hafızamızda yaralar açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise kanun teklifini önemli bulduklarını ancak eksik olduğunu savunarak, "Sadece bir dönemin ya da bir kesimin mağduriyetlerinin gündeme getirilmesini eksik buluyoruz." ifadesini kullandı.

"27 Mayıs darbesi Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüktür"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, uzun zamandan sonra Mecliste münakaşasız, gürültüsüz, tartışmasız, oy birliği ile bir kanun teklifini görüştüklerini söyledi.

27 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara günü olduğunu ve bunu teklifin komisyon görüşmelerinde de söylediğini anımsatan Altay, "27 Mayıs darbelerin anasıdır demiştim. 27 Mayıs olmayaydı 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz olmazdı dedim. Bunları inanarak söyledim." dedi.

Türkiye'nin Meclis'in inisiyatifiyle bu ayıptan kurtulduğunu belirten Altay, geçmişte de bu ayıptan kurtulma girişimlerinin olduğunu, o dönemde de CHP ve Adalet Partisi'nin kimi yöneticilerinin bu konuda mutabakatının sağlandığını ancak belli bir defansif refleksin bu cesur girişimin önüne geçtiğini kaydetti.

Altay, "27 Mayıs darbesi, Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Biz böyle bakıyoruz. Unutulmamalıdır ki bütün darbeler dış kaynaklı bir siyasi projedir. Dış kaynaklı siyasi proje olmayan bir darbe yoktur, olabilemez." diye konuştu.

12 Eylül'de kendisinin çok bedel ödediğini, psikolojik ve fiziki işkenceye maruz kaldığını aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Eminim bu parlamentoda en az 100-150 arkadaşımız 12 Eylül'ün fiili bedelini ödemiştir. Ben hem psikolojik hem fiziki işkence gördüm. Güvenlik soruşturması nedeniyle de 5 yıl işsiz kaldım. Beni öğretmen yapmadılar. Ben, 12 Eylül'de bu bayrağı, milleti ve vatanı ne kadar seviyorsam şimdi de ancak o kadar seviyorum. Ne bir eksik ne bir fazla."

Altay, 27 Mayıs 1960 ile hesaplaşırken 12 Eylül ile hesaplaşmamanın doğru olmadığını ifade etti.

"Yassıada, hukukun bütün temel ilkelerinin yok sayıldığı bir kavramdır"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bugünün Meclis açısından çok tarihi bir gün olduğunu, bugünün aynı zamanda demokrasi ve milli irade açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Yassıada yargılamaları sürecinde yaşananları anlatan Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargılamadan önce gözaltı safahatında da rahmetli içişleri bakanını pencereden atarak öldürüyorlar ve 'intihar etti' diyorlar. Yargılama safahatında da aleyhe tanıklık serbest, lehe tanıklık yasak ve aleyhe gelen bir sürü insanlar, oradan vapurlarla getirilenler, her gün sanıkları yuhalayanlar, onların verdiği acı, ızdırap ve üzüntüyle duruşma salonunda Sağlık Bakanı Doktor Lütfi Kırdar kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Bu da tarihin çok acı ve çok elem verici olaylarından birisi. İstanbul Emniyet Müdürü, Konya Valisi, milletvekillerimiz, o tarihte Afyonkarahisar Milletvekilimiz Gazi Yiğitbaşı dahil birçok insan ya öldürülüyor ya da 'kalp krizi geçirdi' diyerek vefat kayıtları düşülüyor. İşte bugün biz, yüce Meclis, bütün milletvekilleri şunu söylüyoruz: Ey darbeciler, 60 yıl da geçse 100 yıl da geçse sizi yok sayıyoruz, sizi kabul etmiyoruz, sizin yargılamalarınızı da kabul etmiyoruz. Bugün, bu açıdan çok önemli bu kanun. Bundan sonra darbeyi düşüneceklere, darbe heveslilerine her zaman Yüce Meclis dimdik ayakta duracak, hesap soracak ve 'tarih ne kadar geçerse geçsin sizi asla kabul etmiyoruz' diyecek."

Muhalefet milletvekillerinin 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinin dikkate alınamasına yönelik eleştirilerini anımsatan Özkaya, "Hiç şüphesiz ki yargılamaların içinde haksızlık, yanlışlık, usul hataları olabilir. Bunlar her zaman, her dönemde yaşanan bir husustur ancak Yassıada, hukukun bütün temel ilkelerinin yok sayıldığı bir kavramdır. Mahkeme, fiilden sonra kurulmuştur. Yargılama hukuku komple değiştirilmiştir. Temyizi kaldırılmıştır ve hakimler silah dipçikleri altında bir karar vermiştir. Buna yargılama denilemez, bu bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

Teklifin, maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA