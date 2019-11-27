Yassıada gün sayıyor

27.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:40

Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Yassıada, gerçekleştirilen proje ile "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlendi. 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami projesi bulunan adanın önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

Yassıada tarihin belleğine 27 Mayıs 1960 darbesiyle kazındı. İktidardan el çektirilen Adnan menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu idam sehpasına götüren yargılamalar Yassıada'da yapıldı. Türk siyasi hayatının mihenk taşlarından olan o sürecin ev sahibi Yassıada, artık "Demokrasi ve özgürlük adası" olarak anılacak. Projenin temelleri 2015 yılında atıldı. Çalışmalar kapsamında yarım yüzyıl önce koğuş olarak kullanılan bina yıkılmış, sonra adanın bir turizm merkezi haline getirilmesine karar verilmişti. 4 yıldır süren projede sona yaklaşıldı. 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami tamamlandı.

ARALIK AYI İÇERİSİNDE AÇILMASI BEKLENİYOR

Adada ayrıca Yassıada hafızasını gözler önüne seren bir müze de olacak. Projenin son rötuşları yapılıyor. Çalışmalar peyzaj, yürüyüş yolları ve iskele üzerine yoğunlaştı. Yassıada ziyaretçilerini bundan böyle bir cazibe merkezi olarak ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaya düzenlediği son ziyaretinde Yassıada'nın 2019 yıl sonuna kadar açılacağını söylemişti. Bu gelişmeler ışığında adanın önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA