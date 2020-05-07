Yason'da tarih korunacak
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Yason'da tarih korunacak

Yason'da tarih korunacak
07.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:21

Yason'da tarih korunacak Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından Yason Burnu'nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi.

Yason'da tarih korunacak

Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından Yason Burnu'nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, SİT alanı dışında çıkarılırken, alanda sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Yason Burnu'nun doğal hali korunacak"

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan ve önemli turistik destinasyonlar arasında yer alan tarihi Yason Burnu'na yapılacak olan düzenleme Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den döndü. Başkan Güler, "Yason doğal haliyle korunacak" açılaması yaptı.

Hukuka aykırı, doğal dokuya zarar veren hiçbir yapılaşmanın yanında olmayacağını göreve geldiği ilk günden bu yana her ortamda dile getiren Başkan Mehmet Hilmi Güler, alana giderek incelemelerde bulundu. Yason'un korunacağını belirten Başkan Güler, "Daha önceki ifadem de belirttiğim gibi burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Bizde yanlışa geçit yok" dedi.

"Yason miras bırakıldığı haliyle korunacak"

Doğal ve arkeolojik yapısıyla dikkat çeken Yason Burnu'nun dünyanın sayılı güzelliklerinden birine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, "Yason sadece Ordu'nun, Karadeniz'in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi, tabiat harikası. Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araç trafiğine de kapanacak olan Yason Burnu'nda halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" diye konuştu.

"Yason üzerine titrediğimiz bir yer"

Yason'da yanlışa yer verilmeyeceğini kaydeden Başkan Güler, "Yason zaten çok güzel ve tanınan bir yerdi. Biz daha da tanıtmak üzere çalışmalar yaptık. THY'nın iç kabin ekranlarına Yason'un görselleri kondu. Dünyanın değişik yerlerine yayınlar yaptık. Burası endemik bitkileriyle de öne çıkan harikulade bir yer. Üzerine titrediğimiz bir güzellik. Onun için bunu korumak durumundayız. Biz burada erdemli davranışlar içerisindeyiz. Doğru olan şeyleri yapmakla mükellefiz. Bize görev bu nedenle verildi. Bizde yanlışa geçit yok. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasına da asla müsaade edemeyiz" diye konuştu.

Sadece çimlendirme ve topraklama yapılacak

Başka Güler'in açıklamasının ardından Yason Burnu'nda yürüyüş yolu, aydınlatma ve otopark bulunan proje iptal edildi. Otopark, Perşembe-Fatsa karayolu kenarında SİT alanı dışında yapılacak. Yason Burnu'nda ise sadece zemin iyileştirme, çimlendirme ve topraklama yapılarak doğal doku korunacak.

Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor.

(MAK-SLH-Y)

Yason'da tarih korunacak

Kaynak: İHA

Manşet

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