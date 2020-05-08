Yason Burnu Yarımadası'na yol tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yason Burnu Yarımadası'na yol tartışması

Yason Burnu Yarımadası'na yol tartışması
08.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:51

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemeleri kapsamında yapımına başlanan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepki topladı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, birinci derece arkeolojik doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemeleri kapsamında yapımına başlanan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepki topladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de, "Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" dedi.

Ordu'nun Perşembe'ye bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası'nda çevre düzenlemesi başlatıldı. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması ile turistlerin dolaşabileceği, yürüyüş yolları ile seyir terası planlandı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan alanda yapılan yaya yolu, doğal yapıya ve ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle tepkilere yol açtı.

'DOĞAL YAPISINA VE EKOLOJİSİNE ZARAR VERİLİYOR'Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, projenin yarımadanın yapısına ve ekolojik sistemine zarar verdiğini belirterek, "Hiçbir ihtiyaç yokken, hiç kimsenin oraya 'yol yapılsın' diye bir talebi yokken belediye 'biz buraya yürüyüş yolu yapacağız' diyor. Fakat yürüyüş yolu yapmakla da kalmıyor, orada bu yürüyüş yolu ile deniz kenarına inecek merdivenler yapılmakta. Bu da yetmiyor, fener ile burun arasına bir seyir terası yapılmak isteniyor. Yani binlerce ya da milyonlarca yılda oluşmuş taşın üzerine seyir terası yapılacakmış. Bu çok komik ve insan mantığına aykırı bir şey. Ben oraya geldiğimde fener ile burun arasındaki 70 metrelik mesafeyi seyretmek, o fenerin yanındaki çimlerin üzerine oturmak istiyorum. Ben eğer yürümek istiyorsam o taşlığa, kayalığa çıkıyorum. Orada seyir terasının anlamı nedir? Yani ben 70 metre geriden baktığım da denizi göremiyor muyum? Bu kadar mantıksız bir şey" dedi.BELEDİYE BAŞKANI: YASON MİRAS BIRAKILDIĞI HALİYLE KORUNACAKYason Burnu Yarımadası'nda hukuka aykırı, doğal dokuya zarar veren hiçbir yapılaşmanın yanında olmayacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "Burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa, o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkartılıyor. Yason sadece Ordu'nun, Karadeniz'in değil, dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi, tabiat harikası. Yapılan çalışmalar sonrasında kazılan yerlere çim iyileştirme ve aydınlatma çalışması yapılıyor. Araçlara da kapanacak olan Yason Burnu'nda halkın ihtiyaçları doğrultulusunda yapılacak olan çalışmalar da alanın dışında gerçekleşecek. Burası tarihimizden miras kaldığı haliyle korunacak" diye konuştu.'YASON ÜZERİNE TİTREDİĞİMİZ BİR YER'Yason'da yanlışa yer verilmeyeceğini kaydeden Başkan Güler, "Yason zaten çok güzel ve tanınan bir yerdi. Biz daha da tanıtmak üzere çalışmalar yaptık. THY'nin iç kabin ekranlarına Yason'un görselleri kondu. Dünyanın değişik yerlerine yayınlar yaptık. Burası endemik bitkileriyle de öne çıkan harikulade bir yer. Üzerine titrediğimiz bir güzellik. Onun için bunu korumak durumundayız. Biz burada erdemli davranışlar içindeyiz. Doğru olan şeyleri yapmakla mükellefiz. Bize görev bu nedenle verildi. Bizde yanlışa geçit yok. Burada yanlış yapılmayacak. Yapılmasana da asla müsaade edemeyiz" dedi.'ALTIN POST' EFSANESİ

Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar. Giresun Adası'nda, önceki yıllarda, 'altın post' efsanesinin yaşatılması için etkinlikler düzenlendi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haberler
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Gülben Ergen Bülent Ersoy Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Loris Karius Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ateş Kadın Mayıs Karar
Şu an buradasınız: Yason Burnu Yarımadası'na yol tartışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:21:29. #1.14#
title