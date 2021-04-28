Yasmin Erbil'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasmin Erbil'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Yasmin Erbil'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu ve sunucu kızı Yasmin Erbil ile basketbolcu Can Korkmaz'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte sürpriz ilişkinin perde arkası..

Ünlü oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil, gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı. Aşkı, 25 yaşındaki genç kızın yanlışlıkla paylaştığı video ortaya çıkardı.

BİRLİKTELİKLERİNİ BÖYLE ELE VERDİLER

25 yaşındaki güzel, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden bir erkeğin kolunun göründüğü manzara videosunu paylaşıp sildi. Aynı manzaradan ve aynı açıdan paylaşım yapan basketbolcu Can Korkmaz, Yasmin Erbil ile olan gizli birlikteliğini ele verdi.

İkilinin bir anlık dikkatsizliği sürpriz aşkı gün yüzüne çıkardı. (Takvim)

"BENİM İÇİN MÜCADELE EDİLSİN İSTERİM"

Geçtiğimiz haftalarda aşka bakışı üzerine açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil şunları söylemişti:

"Ben çok zor güvenirim ve kimse için mücadele edemem. Benim için mücadele edilsin isterim. Benim büyüdüğüm ortam zaten yanlış. Onun bana emek vermesi lazım. Babam gibi bir erkeği hiç beğenmem. Mesela bir ortamda babam gibi çok karizmatik, esprili, masadaki herkesin onunla ilgilendiği bir tip varsa ben hiç ona bakmam. Onunla ancak arkadaş olurum. Daha ağırlığı olan, ilgisini hemen belli etmeyen, ağırbaşlı ve güçlü erkeklerden hoşlanıyorum."

Kaynak: Snob Magazin

Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yasmin Erbil'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:14:12. #1.15#

title