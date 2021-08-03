Yasmani Copello Escobar, 6'ncı oldu
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Yasmani Copello Escobar, 6'ncı oldu

Yasmani Copello Escobar, 6'ncı oldu
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesi ile 6'ncı oldu.

Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre engelli finalinde 47.81'lik derecesi ile 6'ncı oldu.

Olimpiyat Stadı'ndaki elemelerde piste çıkan milli atlet Yasmani Copello, 400 metre engellide serisini 49 saniyeyle ikinci sırada tamamlayarak yarı finale kalmıştı. Yarı finalde 1'inci seride koşan Copello, 3'üncü olarak en iyi dereceden finalde koşmaya hak kazanmıştı. Rio'da bronz madalya kazanan Yasmani, sabah seansında 400 metre engelli finalinde madalya için piste çıktı. 3'üncü kulvarda koşan Yasmani Copello, Norveçli Karsten Warholm'ün 45.94'le olimpiyat rekorunu kırdığı yarışta 47.81 ile 6'ncı oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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