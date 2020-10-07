Yaşlının maaşını çalan şüpheli, kameradan belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'te, bir kişinin bankadan çektiği yaşlılık maaşını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir kişinin bankadan çektiği yaşlılık maaşını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bankadan yaşlılık maaşını çektikten sonra cadde üzerindeki kaldırımda oturarak saymaya başladı. Bu sırada şüpheli iki kişi, kaldırımda oturan yaşlı kişinin saydığı parayı elinden çalıp kaçmaya başladı. Maaşı çalınan yaşlı vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ